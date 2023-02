Eén jaar na overlijden papa William (48) verkopen Jody (26) en Jana (24) vergeet-mij-nietjes voor JEZ!: “Hij mag niet voor niets gestorven zijn”

Gent RESTOTIP. La Cantina del Donki brengt Mexico naar Gent, en dat is meer dan guacamole en taco’s

Liefhebbers van Mexican comfort food kunnen sinds enkele maanden in La Cantina del Donki terecht aan de Verlorenkost. Op het menu staan huisgemaakte limonades, cocktails, bieren, quesadillas, taco’s en andere klassiekers in een hip jasje. Of dat allemaal even lekker is als het klinkt, wilden we zelf wel eens testen.

2 februari