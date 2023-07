E40 richting kust versperd door zwaar ongeval in Wetteren

Omstreeks 17.45 uur liep het net voor de afrit Wetteren, ter hoogte van de snelwegparking, grondig mis. Twee wagens en een vrachtwagen botsten met elkaar. Eén wagen ging over de kop en bleef dwars over de middelste rijstrook liggen. Brandweerploegen uit Aalst en Lede werden ter plaatse gestuurd om de bestuurster van die wagen te bevrijden. Zij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk, ook of er in de andere voertuigen gewonden vielen, is niet duidelijk. Door het ongeval is het een half uur filerijden vanaf Erpe-Mere.