Durabrik schenkt 1.000 euro aan Homaar, groeiplek voor jongeren

In Wetteren, waar Durabrik in de wijk Blauwe Paal in Kwatrecht 34 woningen bouwt, werd gekozen voor Homaar. Marieke Degryse en Brecht Van Nieuwenhuyze van Homaar, kregen de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik. Homaar is een huis waar jongeren tussen 15 en 23 jaar terechtkunnen als ze het emotioneel moeilijk hebben. Met onder meer de steun van Durabrik, kunnen deze jongeren er in de zomermaanden gratis workshops volgen. Ze kunnen er tijdens twee weken even ontsnappen aan de dagelijkse druk. Het is een groeiplek voor jongeren die op een bepaald moment vastlopen, of dit nu op emotioneel vlak, op school, in een relatie of in de familie is.