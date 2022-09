Durabrik bouwt 46 energiezuinige woningen in nieuwe wijk: “En we nemen de stijgende kosten voor onze rekening”

De nieuwe wijk bestaat uit BEN, Bijna Energie Neutrale, woningen. “Zonnepanelen en een warmtepomp zorgen voor een E-peil dat lager is dan 3, en bijgevolg ook voor een lagere energiefactuur. In elk huis is er een energiemanagementsysteem (EMS). Zo zal bijvoorbeeld de vaatwasser en de wasmachine pas draaien op een moment dat er veel zonne-energie wordt geproduceerd”, aldus het bouwbedrijf.

“Het E-peil van sommige woningen duikt onder nul, tot -12, waardoor deze woningen zelfs energieneutraal zijn. Dankzij bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen, buitenschilisolatie en ventilatie slagen we erin om met het E-peil ver onder de huidige norm te blijven. Mooi meegenomen is zo dat de nieuwe bewoners van de wijk in Wetteren straks voor vijf jaar vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing én dat banken vandaag vaak betere leenvoorwaarden geven in het geval van energiezuinige woningen.”

Volledig scherm Nieuwe wijk aan Blauwe Paal © Durabrik

Besparen op energieverbuik en geen extra kosten

“Het woningbouwproject in Wetteren is in eerste instantie een nieuwe wijk met energiezuinige woningen. We willen dat wie een woning van Durabrik koopt ook effectief bespaart op het energieverbruik. Deze woningen hebben een E-Peil van minder dan 3. Dat zorgt voor een sterke verlaging van de energiefactuur, maar biedt ook nog fiscale voordelen”, zegt Evelien van Kemenade, duurzaamheidscoördinator bij Durabrik.

“En zodra de verkoopovereenkomst ondertekend wordt, ligt de prijs van de woning vast en kan die niet meer beïnvloed worden door stijgende materiaalprijzen. De coronacrisis, materiaalschaarste, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en transportkosten. Het zijn allemaal factoren die een grote invloed kunnen hebben op de kostprijs van een nieuwbouwwoning vandaag. Daarom schrapte Durabrik de clausule die het mogelijk maakte om prijzen aan te passen. Als de bouwkosten stijgen na contractondertekening, dan neemt Durabrik die meerprijs op zich”, besluit het bedrijf.

In totaal komen in de nieuwe wijk 46 nieuwe woningen. Naast duurzame woningen, zet Durabrik ook in op een groenere buurt. De verkoop van de eerste fase met 14 woningen is intussen gestart.

Volledig scherm Aan Blauwe Paal wordt een compleet nieuwe woonwijk gebouwd. © Durabrik

Volledig scherm Aan Blauwe Paal wordt een compleet nieuwe woonwijk gebouwd. © Durabrik

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.