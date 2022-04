Duizendtal kinderen genieten van Buitenspeeldag op Wetterse markt

Wetteren Balieses­sies in de bib warmen lokale helden op

In de bibliotheek van Wetteren ging zaterdag het eerste van een reeks Balieconcerten door. Lokale muzikanten nemen tot 30 april op zaterdagvoormiddag en dinsdagavond de bibliotheekbalie even over voor een akoestisch miniconcert midden in de balie. En dit als opwarmer voor Lokale Helden.

16 april