Drukke dagen voor dranken keten Drinks Corner: “Hoe heter, hoe beter"

Lamine Barki werkte aanvankelijk in de bio-chemie maar startte met zijn Drinks Corner in een garagebox van 8à vierkante meter aan de Scheldebrug in Wetteren. Intussen verhuisde hij naar een groter pand op de Gentsesteenweg en opende hij samen met zijn broers winkels in Evergem, Sint-Denijs-Westrem, Geraardsbergen en gisteren nog in Ronse. “We willen heel Vlaanderen veroveren met ons concept: no-nonsens, weinig luxe, nieuwe en verrassende frisdrank smaken en vooral de laagste prijzen. Nog lager dan die van Colruyt”, lacht Lamine. En daar is geen letter van gelogen want in zijn zaak betaal je 11,90 euro voor een karton Fanta. Bij de overburen is dat al snel 14 tot 15 euro. Hij verkoopt ook snoepgoed en zelfs hygiënische producten.

Het is druk in de vestiging in Wetteren waar heel wat volle karren de kassa passeren. “Goedkoper vind je inderdaad nergens”, beamen twee klanten. “Het is inderdaad druk in al onze vestigingen. Hoe heter het weer, hoe beter”, lacht Lamine. “Wij kopen rechtstreeks in bij fabrikanten in Duitsland, Oekraïne, de Verenigde Staten en zelfs Azië en zetten dit aan zeer lage winstmarges in de markt. Dat doen we met weinig kosten, personeel of luxueuze inrichting van onze winkels en kleine winstmarges. En dat werkt. De mensen komen ook naar hier omdat wij een verrassend aanbod hebben met smaken die je nergens anders vindt. Dat, in combinatie met het prachtige weer, maakt dat we succesvol zijn. We willen zo snel mogelijk in gans Vlaanderen vestigingen oprichten”, besluit Lamine.