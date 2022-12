Drie snelheidsduivels naar politierechtbank doorverwezen

In november werden in Wetteren, Laarne en Wichelen 8.493 voertuigen gecontroleerd op snelheid met een bemande camera. Daarvan reden 672 bestuurders (7,91 %) te snel, waarvan drie de limiet overschreden voor dagvaarding voor de politierechtbank. In de Wegvoeringstraat reed een bestuurder 88 kilometer per uur waar de limiet 50 is. En op de Heirweg in Laarne werd een snelheidsduivel aan 128 kilometer per uur gevat, waar de toegelaten snelheid slechts 70 bedraagt. Op de Genstesteenweg werd een voertuig aan 101 kilometer per uur geflitst in de bebouwde kom.