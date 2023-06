Drie daders opgepakt die vanuit auto scholier in gezicht schoten met luchtdrukpistool

Willekeurig slachtoffer?

De politie startte meteen een grondig onderzoek op basis van de beschrijving van de wagen. Beelden van de slimme camera’s aan de rotonde van de E40 vlakbij konden al snel een verdachte auto linken aan de feiten. Daarop werden drie jongeren opgepakt. “Drie jongeren in de wagen werden geïdentificeerd en zijn gearresteerd. Ze worden momenteel verhoord”, klinkt het bij de politie. Wie van de drie het schot loste en wat het motief was, is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet geweten of Yilan een willekeurig slachtoffer was of een doelwit.