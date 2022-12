Drie arrestaties en drie positieve drugstesten op Verkeersveilige nacht

De politie controleerde op verschillende plaatsen en met mobiele patrouilles op drugs en alcohol in het verkeer. Drie personen reden onder invloed van alcohol en moesten hun rijbewijs 3 of 6 uur binnen leveren. Ook 3 personen legden een positieve speekseltest af voor het gebruik van drugs. Hun rijbewijs werd 15 dagen onmiddellijk ingetrokken.

In Laarne werd een geseind voertuig onderschept dat gezocht werd in het kader van recente inbraken in Halle en Turnhout. De 3 inzittenden werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het Parket. “Er wordt nog onderzocht of zij in aanmerking komen voor feiten op het grondgebied van de zone. Ook het voertuig werd in beslag genomen”, aldus de politie.