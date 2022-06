Dorpsfeest Massemen voor aankoop zonnewering Vrije Basisschool

Wetteren Permanent Welzijn Overleg gooit na 25 jaar de handdoek: “Veel verwezen­lijkt. Wij waren de luis in de pels van het bestuur”

Het Permanent Welzijn Overleg (PWO) in Wetteren houdt het op 1 oktober het voor bekeken. Al 25 jaar lang is de vereniging een spreekbuis voor de armen in de maatschappij. “Er was geen opvolging en we eindigen liever in schoonheid. We blikken fier terug op wat we allemaal verwezenlijkt hebben”, zegt stichtster en voorzitter Lucia De Dycker.

20 juni