Doortocht Wetteren-Ten-Ede wordt pak verkeersveiliger na invoering tonnage- en snelheidsbeperkingen

Wetteren-Ten-Ede is niet meteen een fijne deelgemeente voor fietsers en voetgangers omwille van het doorgaand en soms zware verkeer. Dat was de teneur van een rapport dat Atelier Ten Ede na een rondvraag overhandigde aan het schepencollege in februari jongstleden. Het rapport werd uitvoerig bestudeerd door alle gemeentelijke diensten en de politie en daaruit vloeien nu een aantal nieuwe verkeersmaatregelen. “Een zeer representatief deel van de inwoners en een grote betrokkenheid van de inwoners waar we moeten naar luisteren”, zegt schepen van Mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co).

Nu geldt enkel een snelheidsbeperking voor zwaar vervoer aan de S-bocht op de Cooppallaan.

Op de Heusdensteenweg tussen de Wetterensteenweg, Nieuwe Weg en Kortewagenstraat wordt een snelheidsbeperking ingevoerd tot 50 kilometer per uur. De signalisatie op de steenweg wordt aangepast. De vraag voor een zebrapad aan de Kortewagenstraat werd niet weerhouden aangezien de oversteekplaats van gracht tot gracht zou lopen. Eerst moet de steenweg heringericht worden met vrijliggende voetpaden. Op vraag van en in overleg met de gemeente Destelbergen wordt een tonnagebeperking (tot 7,5ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen) uitgewerkt voor de Heusdensteenweg ten westen van de Schoorstraat. In afwachting van de resultaten van de handhaving van deze nieuwe snelheidsbeperking door de politie, zal de administratie bijkomend onderzoek verrichten naar het eventueel aanpassen van het wegbeeld of ingrijpen door middel van ‘slimme verkeerslichten’, ter hoogte van het kruispunt Bellevoorde en Edeschoolstraat. Ook de Cooppallaan wordt voortaan zone 50.

De Kortewagenstraat heeft geen voetpaden en gevaarlijke fietspaden.

Zone 30 in dorpskern

Het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de dorpskern van Ten-ede is moeilijk maar niet onmogelijk en wordt bekeken. Intussen wordt wel een zone 30 ingevoerd in een groot deel van het dorp van Ten-Ede. Onder meer in de Edeschoolstraat, het Gaverstraatje, de Mellepontweg, Molenweg, Bommelsrede, Processieweg, Leeghelsing, Processieweg en de Dompelhoekstraat wordt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ingevoerd.

Tonnagebeperking tot 7,5 ton

De gemeenteraad is ook akkoord met een tonnagebeperking tot 7,5 ton in het volledige gebied ten zuiden van de Wetterensteenweg, Kortewagenstraat en Heusdensteenweg ten westen van het bedrijf Ajinomoto OmniChem NV en de Schelde ingevoerd worden. “Dit heeft als bijkomend positief gevolg dat ook in de gemeente Melle de tonnagebeperking zou worden opgetrokken van 3,5 ton naar 7,5 ton, inclusief de brug over de schelde. Hierdoor zouden kleinere vrachtwagens ook langs deze brug van linker- naar rechteroever en omgekeerd raken waardoor dit eventueel een positief effect kan hebben voor het verkeer op de brug in Wetteren. Op vraag van de gemeente Destelbergen zou ook een tonnagebeperking worden ingevoerd op de Heusdensteenweg ten westen van de Schoorstraat”, verduidelijkt schepen Van Heddeghem. “En op langere termijn moeten we streven naar vrijliggende fietspaden tussen Wetteren en Laarne en wegversmallingen in de Schoorstraat. Maar dat kan pas na een grondige heraanleg in samenwerking met Aquafin”, besluit Van Heddeghem.

