Doortocht Wetteren-Ten-Ede wordt pak veiliger na invoering tonnage- en snelheidsbeperkingen

Wetteren Moeilijke zoektocht naar tweede hondenlos­loop­wei­de in centrum Wetteren

Oppositiepartij Vlaams Belang dringt in Wetteren aan op de aanleg van een tweede losloopweide voor honden. Langs de Schelde in de Peperstraat is een eerste met succes aangelegd. Ook aan De Warande in het centrum vragen bewoners om een soortgelijk initiatief.

22 juni