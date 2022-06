Defect voertuig verliest hydraulische olie: Nieuwstraat voormiddag lang afgesloten

Lede Man staat terecht nadat hij bijna 3 promille in bloed had: “Dat is toch helemaal niet zo veel”

Eric V. stond maandagochtend voor de politierechtbank in Aalst terecht nadat hij in stomdronken toestand met zijn fiets tegen een auto was gevallen. De man had maar liefst 2,7 promille in zijn bloed, maar vond dit helemaal niet veel. “Dat is toch echt nog niet zo hoog", verklaarde V.

14:26