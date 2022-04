Deelnemers gezocht voor vijfde plantenruilbeurs in De Corridor

Wetteren Scouts Sint-Jan beweegt ten voordele van slachtof­fers overstro­min­gen

Op zaterdag 16 april organiseert de leidingsploeg van scouts Sint-Jan in de Groenstraat ‘Sint-Jan beweegt!’, een wandel-, loop- en fietstocht over een traject van 6, 13 of 21 kilometer. De Wetterse vereniging schenkt alle opbrengsten integraal aan #TeamEclairs, een lokale organisatie die zich nog steeds inzet voor tal van reparaties en ondersteuningen voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië.

6 april