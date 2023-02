De Wetterse Vrijpion, Tennisclub Standaard en Chesspirant zijn voortaan Koninklijke verenigingen

Lede Bin­go-avond van basis­school De Kleine Prins in Lede

Heb jij zin in een avond vol speelplezier samen met je vrienden of familie? Kom dan meedoen met de allereerste bingoavond van de Ouder- en Vriendenkring in Basisschool De Kleine Prins in Lede op 11 februari.

8 februari