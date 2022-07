De Wetterse Pedaalridders halen Ronde van Oost-Vlaanderen naar Massemen

De beloftenteams van alle grote ploegen bestrijden elkaar op een pittig parcours met kasseien in de Watermolenstraat en het knikje van de berg in Oordegem met start en aankomst ter hoogte van Restaurant De Vlasschaert in Massemen. Boplan zorgt voor de beveiliging van de omloop. Er schreven zich nu reeds 22 Belgische, 3 Nederlandse en 2 Noorse teams in voor de wedstrijd over vijf etappes in de provincie met aankomsten in Nevele, Massemen, Haasdonk, Pollare en Merelbeke. “We willen de jeugd kansen geven om te koersen en we willen mensen samen brengen. Op het Dorp zal de hele dag een VIP-café open zijn tot 4 uur ’s nachts”, zegt Freija Colpaert.

Ook organisator en koersmecenas André Maerschalck is zeer te spreken over de eerste doortocht in Massemen. “In deze beloftenronde kan de jeugd tonen wat ze in hun mars heeft. In het verleden was er al doorstroming van onder meer Robbe Ghys en Florian Vermeersch naar het profpeloton”, zegt André. De wedstrijd start om 14 uur. Vooraf is er een lunch voor VIP’s en sponsors. Nadien gaat de feesttent open voor het grote publiek. De aankomst is voorzien rond 17 uur. Ook schepen van Sport Dietbrand van Durme, tevens sponsor en partner van Freija staat volmondig achter de organisatie. “Als geboren Massemenaar ben ik fier dat een nieuwe organisatie het dorp weer op de sportieve kaart zet. We gaan er dus een feestje van maken”, belooft Van Durme.