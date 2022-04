Davidsfondsafdeling verkent het Ettingenbos

Het eerste stuk loopt door het Ettingenbos, indien het pad begaanbaar is. Een verhard wegeltje rond het bos is ook mogelijk. Er is ook een ingekorte versie van 5,5 kilometer voorzien. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Na afloop kun je nog genieten van een lekker drankje in het Koffiehuis stokerij Van Damme. Wie wil meewandelen kan carpoolen om 14 uur op het dorpsplein van Heusden of aansluiten aan de Stokerij Van Damme om 14.30 uur. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.