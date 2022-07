Dag van het trekpaard en van oude tractoren

Berlare Stefan (52) opent nog hele zomer pop-up bar vol met Spaanse speciali­tei­ten: “Authentie­ke tapas vanuit Spanje”

Stefan Boeykens (52) uit Berlare heeft in de Alfons De Grauwelaan al even een winkel met Spaanse specialiteiten, maar deze zomer doet hij er ook nog een klein pop-up restaurant bij met enkele tafeltjes. Stefan zelf ademt Spanje want woonde er tien jaar en hield er daar ook een tapasbar open. “Ik wil deze liefde nu ook overbrengen hier in Berlare", vertelt Stefan.

9 juli