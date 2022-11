Dag van de Ondernemer met koffiekoeken en Sven Nys

“Op de Dag van de Ondernemer is het onze beurt om alle Wetterse ondernemers in de bloemetjes te zetten. Of zeggen we beter, in de koffiekoeken? De Gemeente Wetteren en UNIZO Wetteren slaan de handen in elkaar en laten deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom organiseren wij een lekker ontbijt op de tweede verdieping van het gemeentehuis op Rode Heuvel om samen even te genieten en zo de dag optimaal te starten”, klinkt het bij Karel Macharis van Unizo Wetteren. Info en inschrijven via karel.macharis@unizo.be en 0475/97.38.40.