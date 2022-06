Crowdfunding voor door zware brand in Wetteren getroffen tuinaannemer: “Om Jasmijntje te helpen in deze lastige periode”

Wetteren/Wichelen/MereEen van de twee door de zware brand van pinkstermaandag op de grens van Wetteren en Laarne getroffen bedrijven is de tuinaannemer Jasmijntje, tot voor kort gevestigd in de Achterstraat in Mere. Om zaakvoerders Mark Van Nuffel, echtgenote Annick en zoon Siebe een hart onder de riem te steken, werd een crowdfunding gestart.

“We waren hier nog aan het verbouwen en woonden momenteel in Wichelen, maar voor wat hier gebeurde zijn geen woorden”, liet zaakvoerder Mark maandag optekenen toen de brand net onder controle was. “Volgens wat ik hoorde is de brand in ons magazijn ontstaan. Daarin stond heel wat werkmateriaal en onder meer de gloednieuwe bestelwagen van Siebe. Alles is vernield.”

Vanuit de werkplaats van Jasmijntje sloeg het vuur over naar de buren die hun serres verhuurden als opslagruimte voor campers, caravans, boten en oldtimers. Ook die brandden allemaal volledig uit. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog steeds niet afgerond. Daardoor liggen alle pistes, waaronder ook brandstichting, nog steeds open.

Desondanks proberen Mark, Annick en Siebe hun klanten zo goed en kwaad als dat gaat verder te helpen. “We zullen zoveel mogelijk materiaal huren zodat we aan de slag kunnen blijven.” Daarnaast volgt zonder twijfel een gevecht tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. De schade is dan ook niet min. Van de 10.000 vierkante meter serre blijft enkel een hoop verwrongen staal met daarin enkele tientallen uitgebrande autowrakken over.

Een zelfde verhaal voor de werkplaats van de tuinaannemers. “Al hun materialen, van kruiwagens tot machines, werkvoertuigen en nog veel meer zijn in de as gelegd”, aldus een weldoener die via een crowdfundingpagina geld inzamelt voor de getroffen firma. “Alles is vrijblijvend maar zeker en vast welkom om Jasmijntje te helpen in deze lastige periode.” Wie de firma een duwtje in de rug wil geven, kan via https://getfunded.nl/campagne/20875-zoveel-mogelijk-geld-proberen-ophalen-voor-het-heropbouwen-van-jasmijntje een bijdrage doen.