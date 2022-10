Concrete plannen voor N42 en nieuwe studie voor Oosterzelesteenweg richting Bourgondisch Kruis

Wetteren/ZottegemHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft, na jaren van studie, inspraak en aanpassingen, eindelijk concrete plannen klaar voor de heraanleg van de Wettersesteenweg (N42) tussen Wetteren en Zottegem. Voor het stukje tussen het op- en afrittencomplex van de E40 en het Bourgondisch Kruis in Wetteren is een nieuwe studie besteld.

De N42 is bekend en berucht in de streek omwille van het vaak moeizame verkeer en de vele ongevallen. Ook fietsen langs de steenweg is een gevaarlijke uitdaging. Na jaren van studie, inspraak en aanpassingen zijn de plannen voor de heraanleg nu concreet. Dit najaar loopt er een grootschalige informatieronde in de betrokken gemeenten om de plannen en het studiewerk toe te lichten. Na deze informatieronde worden de plannen in hun definitieve vorm gegoten en in 2024 wil het agentschap, als alles goed gaat, een schop in de grond steken.

Drie doelstellingen

De huidige plannen houden in dat de N42 van aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Wetteren tot aan het kruispunt met Steenweg op Aalst (N46) in Zottegem volledig vernieuwd wordt. Drie doelstellingen staan daarbij centraal: Veiliger fietsen, vlotter verkeer, en aandacht voor de omgeving. Zo komen er meer dan acht km nieuwe fietspaden tussen Zottegem en Wetteren. Twee nieuwe fietstunnels, aan de Leenstraat en de Roosbloemstraat, en een fietsbrug aan de Gijzenzelestraat. Een extra rijstrook in elke richting, vernieuwde kruispunten en een tunnel aan de Gijzenzelestraat moeten ervoor zorgen dat verkeer op de N42 vlotter kan rijden. Een nieuwe carpoolparking aan de Gijzenzelestraat, moet overstappen tussen auto, bus en fiets vergemakkelijken. Er komen ook vier nieuwe ecopassages voor dieren die willen oversteken en een vleermuisbunker Er komt ook extra groen in de omgeving. In totaal wordt er 3,2 ha aangeplant.

Het lokaal bestuur van Oosterzele en AWV gaan een extra fietstunnel bouwen onder de N42.

N42 als totaalplaatje

Ook Wetteren krijgt dus perspectief op een vlotte en veilige verbinding met de E40 - Katrien Claus, Schepen Openbare Werken

Het Agentschap benadrukt dat het bij het uitwerken van dit project rekening wordt gehouden met de noden ten noorden van het complex E40 enerzijds en de plannen in Sint-Lievens-Esse anderzijds. Zo wordt in de Milieueffectenstudie die op dit moment afgerond wordt, rekening gehouden met de onderlinge effecten van de projecten in Wetteren, Oosterzele en Sint-Lievens-Esse. Daarnaast wordt deze heraanleg gezien als een eerste stap naar het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op de gehele N42. Een volgende stap is het aanpakken van het segment tussen het complex E40 en Bourgondisch kruis. “Ook Wetteren krijgt dus perspectief op een vlotte en veilige verbinding met de E40", zegt Katrien Claus, schepen Openbare Werken Wetteren.

Studie van start

In het najaar van 2022 lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer daarom een studieopdracht voor de herinrichting van de Oosterzelesteenweg vanaf het complex E40 tot aan het kruispunt Bourgondisch Kruis. Het verkeer komende van de autosnelweg E40 raakt niet vlot richting Wetteren, dus wil het Agentschap nadenken over de herinrichting van deze gewestweg. De rotonde aan de E40 en het kruispunt Bourgondisch kruis maken mee deel uit van deze studieopdracht. Voor het uitvoeren van deze studieopdracht heeft AWV een budget van 700.000 euro voorzien. Die studie zal een aantal jaren in beslag nemen. Een concrete timing voor werken is hier nog niet.

De N42 richting Bourgondisch Kruis moet veiliger

Infomarkt op 26 oktober

Wie benieuwd is hoe de plannen voor de Wettersesteenweg tussen Wetteren en Oosterzele eruitzien of de studie naar de milieueffecten van de nieuwe weg wil inkijken kan hiervoor terecht op de infomarkt in Oosterzele op 26 oktober tussen 17 en 21 uur in GC De Kluize aan de Sportstraat 3 in Oosterzele.

