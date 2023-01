Concert Willy Sommers levert 2.500 euro op voor goeie doelen

Didier Impe organiseert jaarlijks een aantal concerten voor het goeie doel in CC Nova of de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. Op het uitverkochte concert werd 2.500 euro verdeeld aan twee goeie doelen. Fietsen zonder leeftijd, een project van WTC Lambroek in Massemen en de Voorzienigheidsschool in Anderlecht. De vrouw van Didier, Martine, geeft er al 25 jaar les.