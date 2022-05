Clubdag Volleyteam Real in Wetteren

Wetteren Bloemen­krans en minuut stilte tijdens herdenking treinramp 2013

In de nacht van 3 op 4 mei 2013 ontspoorde een goederentrein met chemische stoffen in Wetteren en vloog nadien in brand. Dat kostte het leven aan één inwoner. Het lokaal bestuur en de hulpdiensten hielden deze middag een korte herdenking aan het plakkaat aan de spoorwegtunnel in de Warandestraat. “Om nooit meer te vergeten", zegt burgemeester Alain Pardaen.

