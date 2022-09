Circulatieplan moet doorgaand verkeer uit centrum van Wetteren houden: “Veilige ruimte creëren waar bewoners en bezoekers kunnen genieten”

WetterenNieuwe eenrichtingsstraten en een nieuw parkeerbeleid moeten doorgaand verkeer vanaf april 2023 uit het centrum van Wetteren houden. Fietsers krijgen prioriteit in het centrum en de Markt zal ook groener worden. Dat zijn de grote lijnen uit het nieuwe circulatieplan dat het lokaal bestuur invoert. “Cruciaal is de veiligheid van alle weggebruikers.”

Vandaag doorkruisen 490 auto’s per uur het hart van het centrum tijdens de spitsuren. Dat zijn iets meer dan 8 auto’s per minuut. Dagelijks komen 6.412 leerlingen naar de Wetterse scholen en pendelen 2.600 mensen met de trein van en naar Wetteren. De gemeente telt 420 bedrijven, 520 winkels en 98 horecazaken. Dat zorgt ervoor dat er heel wat voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens het centrum doorkruisen. Dat is ook niet zonder gevaar want gemiddeld zijn er in Wetteren elk jaar 40 verkeersongevallen waarbij fietsers een lichamelijk letsel oplopen en 7 voetgangers die geblesseerd raken in het verkeer.

Circulatieplan

Bij de lancering van het circulatieplan, vanaf april 2023, verandert de verkeerssituatie in enkele straten. De Prinses Josephine Charlottelaan wordt eenrichting vanaf de Koningin Astridlaan tot aan de Scheldestraat. Het korte stukje van de Wegvoeringstraat vanaf het kruispunt Molenstraat en Scheldedreef wordt eenrichting richting Markt. De Moerstraat wordt eenrichting vanaf het Felix Beernaertsplein richting de Korte Bergstraat. Het stuk vanaf de Korte Bergstraat tot de Scheldekaai blijft tweerichting. Vanaf de Vijverstraat kan je de Koningin Astridlaan niet meer inrijden, omgekeerd blijft wel mogelijk.

Volledig scherm Het nieuwe circulatieplan voor Wetteren centrum. © Davy Dauwe

“In die straten die meer verkeer moeten verwerken, waken we over de vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners”, aldus het bestuur. “Het centrum krijgt meer kansen: het wordt een pak rustiger, wat veel aangenamer en veiliger is voor wie in de centrumstraten kuiert, een horecazaak bezoekt of komt shoppen”, zegt Bram De Winne, schepen Lokale Economie (CD&V).

Volledig scherm Schepen Bram De Winne is onder meer bevoegd voor Middenstand. © Didier Verbaere

Extra wagens naar centrumparkings

De voorbereidende werken starten binnenkort met een betere signalisatie naar de centrumparkings aan de Scheldekaai, het station en de Warande. Ook de doorstroming en fietsveiligheid langs de kaai aan de Schelde wordt aangepakt met een veiligere aansluiting van het jaagpad op de Scheldekaai, een oversteekplaats voor fietsers die naar Rode Heuvel rijden, het vernieuwen van het wegdek en het aanbrengen van duidelijke rijstroken op Aard én het overzichtelijker inrichten van de kaai. Ook de fietsers krijgen prioriteit. Zo zullen zij onder meer tussen de Markt en het station een veiligere route kunnen volgen. “Cruciaal in het plan is de veiligheid. Die verhoogt met de voorgestelde ingrepen in de centrumstraten, maar wij hebben ook aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers op de drukkere assen”, legt schepen van Mobiliteit Robbe De Wilde (Groen&Co) uit.

Volledig scherm De gemeente wil meer wagens naar de parking aan de Scheldekaai leiden. © Didier Verbaere

Nieuw parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid gaat in vanaf juli 2023. In de toekomst wil het lokaal bestuur onnodig (parkeer)zoekverkeer uit het centrum weren, het kortparkeren in het centrum behouden voor wie komt winkelen en de parkeerdruk voor bewoners verlagen.

Mooier centrum

“Het gaat over meer dan alleen verkeer en parkeren. Het bestuur wil een aantrekkelijke en veilige publieke ruimte aanbieden met meer groen en minder verkeer waar bewoners en bezoekers kunnen genieten, winkelen, wandelen en fietsen. Hoe het centrum en de Markt er precies zullen uitzien ligt nu nog niet vast. De komende jaren worden er nog meer stappen gezet om het centrum aantrekkelijker te maken.” Het plan kwam tot stand na grondig onderzoek met ondersteuning van het studiebureau MINT, die de huidige en de verwachte verkeersstromen in kaart bracht.

