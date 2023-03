Chris stelt verzameling potloden tentoon in Poëzieapotheek: “Meer dan 250 stuks uit de ganse wereld”

Uurtje voor doopfeest van (klein)zoontje breekt brand uit in fietsenhan­del: “We namen nog de tuinslang, tevergeefs”

Dirk en Stef Van Bever van fietshandel D&S Bikes in Smetlede hadden zich de doop van hun jongste (klein)zoontje zondagochtend helemaal anders voorgesteld. Minder dan een uur voor het begin van het feest brak brand uit in de werkplaats van zijn zaak, waar 150 à 200 elektrische fietsen stonden. “Ik stak net de kindjes in bad.”