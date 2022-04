Chauffeur geflitst met een waanzinnige snelheid van 146 kilometer per uur op Kalkensesteenweg

Van de 12.882 gecontroleerde voertuigen reden 737 bestuurders of 5,72% te snel. Zij krijgen een minnelijke schikking in de bus. Maar drie bestuurders maakten het te bont en krijgen een dagvaarding voor de Politierechtbank. Zo werd een chauffeur met een waanzinnige 146 kilometer per uur geflitst op de Kalkensteenweg. Daar geldt een beperking tot 70 per uur. Ook op de Ledebaan in Wichelen werd een snelheidsduivel geflitst aan 122 per uur in de zone 70. En nog in Wichelen reed een bestuurder 89 per uur in de bebouwde kom op Margote. Ook hij mag het gaan uitleggen aan de politierechtbank. De Noordlaan (50 km/uur) blijft een zwart punt met 25,25% overtredingen. Net als de Husseveldestraat in Laarne waar 23,7% nog steeds te snel rijdt.