CD&V, Eén Wetteren en Open Vld bundelen de krachten als Samen voor Wetteren: “Eén centrumrechtse partij voor de toekomst van de gemeente"

Motorrij­der Thierry (56) wil in 24 uur 15 landen doorkrui­sen en zo eigen wereldre­cord verbreken: “Méér is niet mogelijk. Tenzij ze Disneyland officieel erkennen”

In minder dan 24 uur door 15 landen rijden met de motor: Thierry Sarasyn (56) uit de Wetterse deelgemeente Massemen staat voor een pittige opdracht. Vrijdagavond, klokslag 22.30 uur springt hij in Polen op zijn Kawasaki Versys 1000. Wat volgt, is een tocht van maar liefst 2.300 kilometer. “Ik ben meer gestrest dan de vorige keer”, zegt Thierry, en hij weet zelf ook waarom.