Carnavalcomité trekt met stembus naar rusthuizen

Twee weekends feest

Drie jaar na de laatste carnavalstoet worden in Wetteren twee weekends carnaval gevierd. Op 4 februari is er het kindercarnaval met de verkiezingen van de Jeugdprinses. En op 12 februari is er eindelijk nog eens een carnavalstoet. Voor de titel van Prins en Prinses Carnaval zijn er twee kandidaten. Die verkiezing vindt plaats op 21 januari. Guther Avez (50) is kandidaat Prins 2023 voor De Felixkes. De supervisor in Omnichem is een carnavalist in hart en nieren en de vader van regerend Prinses Avezken. En getrouwd met Keizerin Evy. Het gezin kent dus de klappen van de zweep. Yanna Verhaegen (21) is kandidaat Prinses 2023. Zij is lid van De Leutentreuters en werkt als zorgkundige.