Buren hebben bezwaren tegen bouwplannen aan Molenstraat: “Te groot, te hoog en te onveilig”

Wetteren Brandweer­zo­nes Zuid-Oost en Vlaamse Ardennen oefenen samen in Wetters chemiebe­drijf: “Oefenen in een levensecht decor is altijd interes­sant”

De brandweerzones Zuid-Oost en Vlaamse Ardennen waren zaterdagmorgen massaal aanwezig op de site van het chemiebedrijf Ajinomoto OmniChem NV in Wetteren. De brandweermannen deden er een oefening in levensechte omstandigheden waarbij er een lek met gevaarlijke stoffen zou zijn in een destillatietoren.

13 maart