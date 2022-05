Buren dienen 55 bezwaarschriften in tegen nieuwe feestzalen aan Kloosterstraat: “Parkeerdruk wordt te groot"

WetterenBuurtbewoners van de Kloosterstraat in Wetteren hebben 55 bezwaarschriften ingediend tegen Waterfront. De bestaande feestzaal wil twee oude industriegebouwen omvormen tot feestzaal en danszaal en kreeg hiervoor een vergunning van de gemeente. De buren gaan nu in beroep bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Waterfront is een feestzaal langsheen de Schelde in Wetteren Kwatrecht naast MFC Sint-Lodewijk. De eigenaar diende en kreeg nu een nieuwe vergunning om twee oude en voormalige panden van een textielfabriek om te bouwen tot een nieuwe feestzaal en een danszaal. Met een maximumcapaciteit van 250 bezoekers per feest. Daarnaast zijn er ook plannen voor een nieuw restaurant en hotel.

Maar dat is niet naar de zin van de buurtbewoners in de smalle Kloosterstraat. Zij tekenden protest aan tegen de plannen en gaan nu in beroep tegen de beslissing. “De gemeente laat hier meer dan 40 huishoudens in de kou staan bij haar beslissing. Waterfront kreeg nu een vergunning van onbepaalde duur voor een feestcapaciteit van 2500 personen. Maar hier in de straat is nauwelijks parkeercapaciteit en ook de parking van Sint-Lodewijk is met 70 plaatsen ruim onvoldoende. Bovendien heeft de eigenaar van de feestzaal geen bindend akkoord met de school. Dat kan in de toekomst voor problemen zorgen. En door de inrichting van nieuwe feestzalen, vrezen wij waardeverminderingen van onze eigendommen”, zegt Michaël Nelis in naam van de bewoners.

Volledig scherm De Kloosterstraat is volgens de buren niet geschikt voor een feestzaal. © Didier Verbaere

Bezwaren van tafel geveegd

In haar beslissing veegt het lokaal bestuur de meeste argumenten echter van tafel. “De uitbater kreeg een vergunning die is beperkt tot 250 personen per festiviteit en mag na 22 uur ook slechts 48 feesten per jaar organiseren. Er is een gunstig advies van onze dienst mobiliteit. Er zijn 70 parkeerplaatsen op de parking van de school en 60 op het eigen terrein. Dat moet voldoende zijn voor het aantal aanwezigen op een feest. De eigenaar moet ook stewards inzetten om de geluidshinder te beperken. En wat betreft de waardevermindering? De feestzaal was reeds aanwezig en vergund voor de nieuwe appartementen er werden gebouwd.” Er werd dus een omgevingsvergunning afgeleverd en de, nieuwe, zalen kunnen openen zodra de brandweer haar advies heeft verleend. De buurt gaat wel nog in beroep bij de Deputatie van de provincie tegen de vergunning.

Volledig scherm De buren vrezen dat de bestaande parking te klein is voor de uitbreiding van de activiteiten in de feestzaal in de Kloosterstraat. © Didier Verbaere