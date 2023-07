Bromfietser gewond na aanrijding in Acaciastraat

Wielrennen vrouwen elite Lensy Debboudt (45) niet kansloos in Massemen: “Eerst mijn werkdag bij de post, dan het PK”

In Massemen staan de Wetterse Pedaalridders in voor de provinciale kampioenschappen voor vrouwen (vrijdag) en meisjes jeugd (zaterdag). Bij de vrouwen elite is Lensy Debboudt één van de kanshebbers op de Oost-Vlaamse trui. De Zottegemse is nochtans al 45 jaar.