Brasserie Manjefiek wordt volwaardig restaurant: “Mediterrane keuken met Oosterse tinten”

“Voortaan zijn we enkel ’s middags en ’s avonds open. ’s Middags serveren we een tweegangen lunch of kan je eten à la carte. Ook die werd aangepast maar is nog steeds toegankelijk voor onze vaste klanten. Er staan nog steeds een aantal Vlaamse klassiekers op. Daarnaast brengen we de Mediterrane keuken met Oosterse invloeden op je bord. Ons vlees wordt gegrild op een Green Egg en er zijn leuke gerechten om te delen, salades en nieuwe desserts. Mijn inspiratie haal ik in mijn favoriete vakantiebestemmingen”, zegt Jan. Je kan ook aperitieven of zelfs eten aan de nieuwe bar en ook de wijnkaart krijgt een prominentere rol in een avondje genieten.