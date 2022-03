Brandweerzones Zuid-Oost en Vlaamse Ardennen oefenen samen in Wetters chemiebedrijf: “Oefenen in een levensecht decor is altijd interessant”

Overmere Bestuurder die drift tussen auto’s en voetgan­gers aan Nieuwdonk riskeert maand rijverbod

De Poolse bestuurder die op 14 juni 2021 aan het driften was op de parking van de Nieuwdonk in Overmere moest zich vrijdag voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor deze feiten. Volgens zijn advocaat had de man helemaal geen intentie om te driften. “Hij wilde gewoon de parking verlaten omdat hij verkeerd was gereden.”

11 maart