Brandend voertuig op E40 ter hoogte van Wetteren richting Brussel: een uur file vanaf Merelbeke

HUIZEN­JACHT: Kalken bij Laarne, landelijk maar toch dicht bij alle voorzienin­gen:

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week trekken we naar Kalken, deelgemeente van Laarne, waar je betaalbare woningen vindt in het centrum maar ook woningen op grote percelen ‘op den buiten’.