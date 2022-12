Brand legt berghok met hout en boeken in de as

De brand ontstond om nog onbekende redenen omstreeks 14.30 achteraan in de tuin van de woning van Ludwine Versporten. Een jogger merkte de vlammen op en alarmeerde de hulpdiensten. In afwachting begon de buurman van het groentebedrijf Kimpe de vlammen te bestrijden met een tuinslang. Hij kon vermijden dat het vuur oversloeg naar zijn serres. De brandweer van Wetteren was snel ter plaatse maar het houten berghok vol hout en oude boeken ging volledig in de vlammen op.