Brand in leegstaand pand aan station Kwatrecht

Wetteren Albert De Geyter is nieuwe burgemees­ter van Wetteren

Albert De Geyter (60) heeft in de ambtswoning van gouverneur Carina Van Cauter in Gent de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Wetteren. Hij volgt zijn partijgenoot Alain Pardaen (CD&V) op die vrijdag in pensioen gaat.

29 juni