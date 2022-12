Provinciale subsidies voor Oogststoet, Stroom, Tuindagen en openluchtexpo Kalken

De deputatie van de provincie kent 2.500 euro toe aan de 63e Oogststoet ‘van de akker tot de bakker’ op 6 augustus. Die bestaat uit een kleurrijke en gevarieerde optocht van circa 70 groepen en uitbeeldingen. Het is een evocatie van het plattelandsleven in de vorige eeuw. Ook de tuindagen van Beervelde in mei en oktober in het Park van Beervelde kunnen op dezelfde steun rekenen. Net als de openlucht fototentoonstelling met foto’s in Kalken.

Festival Stroom

Voor het Festival Stroom in de Scheldevallei is er 16.500 euro voorzien. “Dat is een hedendaags festival met klassieke muziek als uitgangspunt, in nauwe correlatie met de Schelde en het natuurgebied dat kandideert om een nationaal park te worden. Zowel grote producties als kleine concerten komen aan bod, telkens op een mooie locatie in de Scheldevallei. De aangeboden kunstroutes nodigen mensen uit om te voet of met de fiets op ontdekking te gaan in de Scheldevallei. Met een gevarieerd programma eind juni en begin juli, vrucht van de samenwerking van het Regionaal Landschap Schelde-Durme met het Festival van Vlaanderen Gent en Historische steden, spreekt STROOM een zeer breed publiek aan”, aldus de provincie.