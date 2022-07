Boskantse Feesten in Hotel Winterhof

Wetteren Wetteraars tevreden over communica­tie maar gemeente mag gezelliger, veiliger en properder worden

In maart 2022 kregen 1.955 Wetteraars een vragenlijst in de bus over de communicatie van het Lokaal Bestuur Wetteren en het imago van de gemeente. De inwoners werden ook uitgenodigd via de gemeentelijke onlinekanalen om deze vragenlijst in te vullen. Meer dan 500 Wetteraars deden dat.

