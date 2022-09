Boerenbond voorzitter Lode Ceyssens te gast bij rozenkweker Van Sante op Dag van de Landbouw

Volledig scherm Minister Vincent Van Petegem, gedeputeerde voor landbouw, Leentje Grillaert, Joke Schauvliege en Boerenbond voorzitter Lode Ceyssens bij Van Sante in Wetteren. © Didier Verbaere

Het bedrijf van Carl Van Sante was één van de tuinbouwbedrijven die kersvers Boerenbond voorzitter Lode Ceyssens bezocht vandaag. Burgemeester Albert De Geyter en schepen Katrien Claus ontvingen de hoge gasten vandaag graag in Wetteren, nog steeds het centrum van de rozenteelt in Vlaanderen. “Omdat de tuinbouw in Oost-Vlaanderen een zeer belangrijke sector is voor ons”, zegt Ceyssens. Carl Van Sante is de vierde generatie rozenkwekers in de familie. Jaarlijks teelt hij zo’n 350.000 rozenplanten. “Voornamelijk in volle grond en voor de sector van tuinaannemers”, zegt hij tijdens een rondleiding. Hij had het over het ‘greffen’ (enten/veredelen) van rozen en het gebrek aan personeel. “We werken enkel nog met buitenlandse rozenenters die per stuk worden betaald. Dat is zelfs goedkoper dan een jobstudent per uur betalen”, zegt Van Sante.

Volledig scherm Joke Schauvliege te gast op Dag van de Landbouw in Wetteren. © Didier Verbaere

Oorlog en energiecrisis ook merkbaar in de tuinbouwsector

“Dankzij ons grote assortiment van zo’n 400 soorten in alle maten, geuren en kleuren, kunnen we ons hoofd boven water houden. De jongste decennia daalde het aantal telers en planten van 10 miljoen naar amper één miljoen in de regio. Corona was een gouden tijd voor tuincentra en tuinaanleg maar de oorlog in Oekraïne heeft opnieuw een rem op de verkoop gezet. We houden ons hart vast voor het najaar”, klinkt het. Last van de energiecrisis heeft hij naar eigen zeggen minder aangezien alle rozen in openlucht worden geteeld. De federale regering beloofde afgelopen week steunmaatregelen aan bedrijven.

“Onze sector heeft het bijzonder moeilijk. Vooral de sierteelt in serres. Bovendien is door de oorlog een belangrijke afzetmarkt gesloten. Dus we zijn zeker blij met de extra steunmaatregelen op korte en langere termijn. We kijken ook uit naar Vlaamse maatregelen”, zegt Lode Ceyssens. Minister Van Petegem kwam niet in functie langs naar Wetteren. “Ik ben al jaren geïnteresseerd in land- en tuinbouwbedrijven en leer elk jaar bij”, aldus Van Petegem. Na het bezoek proefde de delegatie nog van een Wetters Stien bier en keerden huiswaarts met een Wetterse rozenplant in de autokoffer.

