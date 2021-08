Boeken niet tijdig geleverd, basisschool maakt 60.000 kopieën om schooljaar te kunnen starten: “Hopelijk zien we ons geld terug”

Berlare Projectont­wik­ke­laar bouwt 25 nieuwe woongele­gen­he­den langs Donkmeer: “Villa Hertekop krijgt nieuw leven als luxe B&B”

26 augustus In de Brielstraat in Berlare, langsheen het Donkmeer, komen er in 2023 maar liefst 25 nieuwe woongelegenheden bij. Een site van maar liefst 9.000 vierkante meter wordt er volledig verbouwd tot ‘Residentie Hertekop’. Een beschermde villa wordt omgebouwd tot een luxe Bed & Breakfast met restaurant. “Dit project zal een grote meerwaarde creëren voor de omgeving”, zegt Johan Krijgsman van ERA.