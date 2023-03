Boccia-ploeg Wetteren wint tornooi Silos

Uit eten met de kids: 8 kindvrien­de­lij­ke restau­rants in de regio Gent

Op restaurant gaan met kinderen kan soms een uitdaging zijn. Niet elk kind lust alles en uren aan tafel blijven zitten is nu eenmaal niet iets wat je van hen kan verwachten. Gelukkig zijn er in de regio Gent ook heel wat kindvriendelijke restaurants waar gezinnen met open armen ontvangen worden en kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Van Zelda & Zorro in Gent tot brasserie Reinaert in Destelbergen: op deze adresjes geniet je van een etentje met de kids.