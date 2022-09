Blokbusters slaat mobiele radiostudio op in ‘Korea’

Eerder parkeerde CirQ! haar radiostudio in de Roosbroekwijk (2020) en de wijk Stuivenberg (2021). Ditmaal kan je Blokbusters live meemaken ter hoogte van het grasplein in de Boomkwekerijstraat. De Tuinwijk met de Rozenstraat, Boomkwekerijstraat en de Leon De Smetlaan is in de Wetterse volksmond ook wel gekend als ‘Korea’. Daar voeren Showbizz Bart en Griet Dobbelare gesprekken met Jozefina Van Hecke en Greta Hoogewijs. Met haar 94 jaar is Jozefina een van de oudste bewoners van de wijk. Greta komt vertellen over de kabouterhuisjes die ze maakt. ’t Ensemble, De Stuudio en ‘t Kleuterboompje brengen ook een bezoekje. ’t Ensemble doet een korte modeshow, de muzikanten van De Stuudio spelen live een nummer van Wim De Craene en de kleuters dansen op het schoollied. Tussen de interviews is er tijd voor verzoeknummers en een spelletje.