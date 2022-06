Bloemenpracht in ’t Voskeshof: meer dan 500 fuchsia’s en tips voor groene vingers

Er staan er ondertussen meer dan 500 in de tuin van het koppel. Hilaire is bovendien een krak in het kweken van fuchsia’s of bellekesbomen. Afgelopen winter kweekte hij opnieuw heel wat nieuwe soorten in zijn serre. “En er is een speciale hoek met geraniums”, zegt Hilaire. Je krijgt er kosteloos uitleg over het stekken, kweken, snoeien en overwinteren van fuchsia’s door gastspreker Michel Vergeylen. “Hij werd onlangs 86 jaar en is er ook al 25 jaar trouw bij”, zegt Hilaire. Ook de Landelijke Gilde heeft een infostand over het hergebruik van voedseloverschotten. Er wordt ook plantgoed verkocht. De toegang is gratis.