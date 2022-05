Bistro ’t Giezeveld stopt ermee: “Dertig jaar horeca is genoeg geweest”

Wim Schouppe (56) en Gerda Van Huyck (57) openden in 1992 hun restaurant Husdine in Heusden Destelbergen en verkasten 14 jaar geleden naar Wetteren waar ze Bistro ’t Giezeveld openden. Een succesvolle bistro met Frans-Belgische klassiekers. Maar na 30 jaar in de horeca geeft het koppel er de brui aan. “Het is genoeg geweest. We hebben dit steeds met heel veel passie en goesting gedaan maar we zijn moe gewerkt en moeten ook wat aan onze gezondheid denken”, vertelt Gerda.

De zaak in het Giezeveld staat te koop want opvolging is er niet. Dochter Diana studeert geneeskude en zoon Jonas, nochtans gediplomeerd kok, ziet een drukke job in een restaurant niet zitten. Hij kiest voor zijn gezin en zijn weekendpassie als voetballers bij Edeboys. “Het is een harde stiel en ook personeel vinden is niet simpel. Maar we hebben hier steeds een goeie equipe gehad en tevreden klanten. We willen nu een sabbatjaar inlassen en zien wat de toekomst brengt. Opnieuw horeca? Zeg nooit nooit want na Husdine zeiden we dat ook”, lacht Gerda. Kandidaat overnemers kunnen steeds een afspraak maken met het koppel. Op 31 december sluiten ze de deuren in Wetteren.