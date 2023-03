Bidon start 27ste seizoen voor het eerst zonder shirtsponsors

RESTOTIP. Bistro Illyrian zet met glans de Albanese keuken op de Gentse culinaire kaart

Wie aan de Mediterraanse keuken denkt, legt niet meteen de link met Albanië. Bij Bistro Illyrian proberen ze daar, onder leiding van bezieler en chef-kok Fation Aliu, verandering in te brengen. En met succes. In een uiterst gezellige setting werden we volledig ondergedompeld in de overheerlijke keuken van het vergeten bergland.