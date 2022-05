Bibliotheek verwent de allerkleinste lezers met Boekstart-week

Van woensdag 18 mei tot woensdag 25 mei legt de bib haar piepjonge bezoekers in de watten. Letterlijk, want zes karretjes met kussens wachten de baby’s op om hen langs een parcours van muziekmobiles te rijden. Bij elke halte kijken, luisteren en genieten ze van een Vlaams, Turks, Oekraïens of ander slaapliedje. Het babymuziekparcours kunnen jonge gezinnen gratis ontdekken tijdens de openingsuren van de bib. Reserveren is niet nodig.

Workshop Wiegeliedjes zingen met je baby

Goed nieuws voor (groot)ouders die eens iets anders willen zingen dan ‘slaap kindje slaap’ om hun kindje in slaap te wiegen. Op zondag 22 mei, om 9.30 uur en 10.30 uur, leren ze in een workshop van Musica samen met hun dreumes van 10 tot 18 maanden enkele nieuwe wiegeliedjes kennen. De workshop ‘Wiegeliedjes zingen met je baby’ richt zich tot kindjes van 10 tot 18 maanden met één actieve (groot)ouder. Het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf reserveren in de bibliotheek is nodig op 09/369.26.78. of bibliotheek@wetteren.be.