Bewoners Ten Ede nemen afscheid van postbode Danny

Zwijnaarde RESTOTIP. Lodos, de nieuwe invulling van het Oud Gemeente­huis

In lang vervlogen tijden was het pand aan de Heerweg-Noord 2 het gemeentehuis van Zwijnaarde, vandaag is het een restaurant met Turkse én Vlaamse gerechten. Lodos luidt de naam, wat ‘zuidelijke wind’ betekent’, en het is een echte familiezaak. Voor ‘hartelijke ontvangst’ scoort Lodos alvast de beste punten.

