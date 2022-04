Bestuurster onder invloed pleegt vluchtmisdrijf na ongeval omdat man aan handrem trok

De feiten speelden zich af in Wetteren na een restaurantbezoek waarbij het koppel twee flessen wijn had leeggedronken. De vrouw besloot om naar huis te rijden, maar reed volgens haar man aan een iets te hoge snelheid. Daar ontstond ruzie over. “In de ruzie trok hij plots aan de handrem waardoor ik de controle over mijn stuur verloor en tegen twee paaltjes reed", verklaarde de vrouw. “Na het ongeval wou ik de politie bellen, maar mijn man zei dat ik direct door moest rijden naar huis.”