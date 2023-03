Bestuurder mag het gaan uitleggen in rechtbank: 102 per uur in bebouwde kom

In februari werden 9638 voertuigen in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen gecontroleerd op snelheid met de bemande camera. Daarvan reden 738 bestuurders of 7,66 % te snel. Drie overschreden de limiet voor dagvaarding voor de Politierechtbank. Op de Lange Meire in Laarne werd een bestuurder staande gehouden die 102 per uur reed in de zone 50. Ook in Laarne was er eentje geflitst aan 97 kilometer per uur aan de Meirhoekstraat, eveneens bebouwde kom. En in Wetteren werd een bestuurder geflitst aan 98 per uur op de Mellesteenweg. Ook deze mag het gaan uitleggen.