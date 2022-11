Bestuur steekt de handen uit de mouwen op Week van het Afvalteam

Merelbeke De Sally’s spelen blijspel Pak De Poen in 60ste jaar op de planken

Pak De Poen. Met dit blijspel van Ray Cooney viert het Koninklijk Toneelgezelschap De Sally’s haar 60ste seizoen op de planken in Merelbeke. De regie is in handen van Rudy De Laeter en de voorstellingen vinden voor het eerst plaats in het Cultuurhuis aan het Driekoningenplein.

12 november